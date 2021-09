Genshin Impact: nuovo trailer Travel Anniversary Letter

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. La versione 2.2 dovrebbe essere lanciata il 13 ottobre e aggiungerà Thoma come personaggio giocabile. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker. Lo sviluppatore di Genshin Impact miHoYo ha annunciato il 15 settembre che è stata aperta la registrazione al Beta Test per la versione 2.3. La versione 2.3 dovrebbe essere lanciata il 24 novembre 2021.

La miHoYo ha pubblicato un nuovo trailer intitolato Travel Anniversary Letter. Il video viene introdotto da una breve presentazione da parte di Amber e Barbara, ricordando ai Travelers che ormai è passato quasi un anno da quando è stato lanciato il gioco. Amber e Barbara hanno ricordato ai giocatori le esperienze vissute in questo periodo con i Knight of Favonius e gli altri personaggi. In seguito il duo mostra i ricordi e le esperienze che i Travelers hanno condiviso durante tutto l’anno, partendo dal 8 giugno del 2019, quando è stato pubblicato per la prima volta il trailer di annuncio seguito dalla presentazione delle varie tappe e conquiste del gioco, fino ad arrivare all’ultima versione di Genshin Impact. Poi Amber invita ogni giocatore all’evento One Year Anniversary. Alla fine il duo augura un Buon Primo Anniversario a tutti i Travelers.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.