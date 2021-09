Skull and Bones: nuovi dettagli trapelati da un leak

Dal remoto annuncio di Skull and Bones di Ubisoft all’E3 2017, se ne sono dette di cotte e di crude ma ancora, da parte della software house, non è trapelato nulla, o almeno fino ad oggi. Questo titolo piratesco con mappa open-world e modalità multiplayer online è stato più volte rimandato, smontando sempre più le aspettative dei fan in attesa della sua uscita.

Ad oggi, però, pare che siamo in possesso di qualche informazione in più, soprattutto grazie a Tom Henderson, un affidabile leaker abbastanza conosciuto all’interno del settore. Secondo questi, all’inizio della campagna di Skull and Bones, il giocatore non sarà in grado di procurarsi un vero veliero, anzi. Per l’utente sarà solamente possibile costruire una zattera, su cui daremo inizio all’avventura.

Con il passare del tempo e con l’acquisizione di esperienza, il giocatore potrà poi costruirsi delle piccole barche abilitate all’esplorazione di grosse aree oceaniche. Certo è che, per ottenere l’abilità di esplorare l’intero open-world marittimo (ambientato nell’Oceano Indiano), il giocatore necessiterà di una vera e propria nave dei pirati, costruibile grazie al reperimento di risorse riscattabili al completamento delle quest.

You start the game as a nobody, building a raft and then eventually a small fishing boat, where you can then explore the open sea. You collect quests, increase your pirate rep and collect resources to get your first pirate ship. pic.twitter.com/JyqCHhltEq — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Altri dettagli trapelati da Henderson riguardano le classi, ovvero la categorizzazione delle navi in base alla loro grandezza e alla loro destinazione d’uso. In altre parole, le navi si distingueranno in: navi cargo, navi da combattimento e navi da esplorazione. Le navi, in generale, sono tutte legate a dei progetti che richiederanno l’implementazione di risorse, quali il legname, metallo e fibre di tessuto varie.

In #SkullAndBones, there are 5 tiers of ships (small, medium, large etc.) and are categorized into three different categories. Cargo, Combat, and Exploration. Unlocking different ships are tied to blueprints, which you can buy at different settlements. pic.twitter.com/TUf3mZIHdd — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

É stata poi approfondita la gestione del personaggio sulla terra ferma. Tom Henderson ha affermato che al di fuori delle navi, il titolo utilizzerà una visuale in terza persona. Sulla terra, però, non sarà possibile combattere o eseguire particolari mosse da parkour, bensì si potrà solo interagire con gli NPC. La prospettiva adottata, invece, a bordo delle navi, sarà molto simile a quella che ci è già stata mostrata nei primi gameplay trailer del 2018.

Ship perspective is pretty similar to 2018 gameplay, just with small changes. While on land, it's in third-person and you can only walk on foot in safe havens and hideouts. There is no combat, parkour, or anything special to walking as the captain other than to go meet NPCs. pic.twitter.com/3uAiMhoo6h — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 15, 2021

Skull and Bones, attualmente atteso per un’uscita nel 2023 sarà presumibilmente disponibile per console current-gen ma, purtroppo, non disponiamo ancora di informazioni ufficiali a riguardo.