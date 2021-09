Fire Emblem Heroes: nuovi Special Heroes disponibili

Fire Emblem Heroes il popolare gioco mobile di Intelligent Systems e Nintendo, ha comunicato la disponibilità di nuovi Special Heroes, tramite un post su Twitter. Inoltre gli eroi Three Houses e Múspell: Flame God del gioco Fire Emblem Heroes appariranno nell’evento di evocazione New Heroes: Abyss & Múspell dal 17 settembre. Il nuovo aggiornamento versione 5.9.0 è stato annunciato ed è disponibile dal 5 settembre. Per maggiori informazioni, potete trovare le note complete qui. Di seguito una panoramica della patch:

Gli eroi speciali discendenti dei 12 crociati si sono riuniti per il Day of the Twelve festival ! Appaiono anche nella storia del Prologue story Scions of Twelve , e ci sono anche alcune missioni a tempo limitato. C’è anche un bonus di accesso dove puoi ottenere fino a 13 sfere!

Tempest Trials+: Ice & Flame 3 è qui ! Trovate il punteggio e le ricompense per ottenerli nel post di Twitter qui sotto.

Nel Colosseo di questa settimana, affronta le battaglie per ottenere ricompense tra cui Divine Codes (Parte 2), Dragonflowers (F), a Wind Blessing, and Trait Fruit! Vedi la notifica in-game per maggiori informazioni.

Fire Emblem è una serie di giochi di ruolo e strategia con intricati elementi di tattica e un livello di difficoltà che aumenta progressivamente.

Mentre prosegui nell’avventura, incontrerai e darai l’addio a molti alleati.

Quali sceglierai e come userai le loro capacità?

Storia

Nel Libro V di Fire Emblem Heroes, dopo che siete fuggiti per un soffio da un incubo senza fine creato dagli elfi oscuri, tu e i Guardiani siete di nuovo sotto attacco. Stavolta, il regno di Askr è minacciato da Reginn, la principessa del regno dei nani. Mentre il principe Alfonse affronta la principessa, percepisce esitazione nella sua assalitrice. In quel momento, Reginn rivela che il fratello è il re Fáfnir, e chiede di fermarlo. I Guardiani uniscono le forze con la mistica principessa nel tentativo di porre fine alla guerra. Fire Emblem Heroes è disponibile per dispositivi mobile.

