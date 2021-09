AGON by AOC arricchisce la linea pro gaming con nuovi monitor

AGON by AOC ha recentemente lanciato una nuova categoria di prodotti per i giocatori professionali e di esports più esigenti: AGON PRO. La line-up viene ora ampliata con due modelli aggiuntivi con specifiche eccezionali: l’AG324UX da 80 cm (31,5″) (4K @ 144 Hz) con HDR400 e l’AG274FZ da 68,6 cm (27″) (FHD @ 260 Hz). Entrambi i modelli sono dotati di un pannello IPS per colori vivaci e offrono un tempo di risposta GtG di 1 ms per immagini senza interruzioni e senza ghosting.

Le leggende della community gaming ottengono finalmente un assetto veramente leggendario. Per raggiungere la vittoria sul campo di battaglia, le leggende non accettano compromessi e hanno bisogno dell’attrezzatura del più alto livello disponibile. Con i nuovi modelli AGON PRO di AGON by AOC, i professionisti degli esports, gli streamer professionisti e i giocatori hard-core scopriranno che questi schermi non lasciano nulla a desiderare.

Il 31,5″ AG324UX premiato per il suo design (reddot design award), è senza cornice su 3 lati. Il suo pannello IPS ad alte prestazioni con una risoluzione nativa 4K (3840 x 2160) ha una frequenza di aggiornamento di 144 Hz (tramite DisplayPort 1.4 con DSC). Grazie alla presenza di porte HDMI 2.1, il monitor è pienamente compatibile con le console di nuova generazione, che supportano 4K @ 120 Hz. Con il tempo di risposta di 1 ms GtG e MPRT dell’AG324UX, i giocatori sperimenteranno un gameplay veloce, senza ghosting e senza problemi tipo tearing e stutter, grazie alla compatibilità con AMD FreeSync Premium Pro e NVIDIA G-Sync. L’AG324UX fornisce anche una tavolozza di colori eccezionale con 1,07 miliardi di colori e supporta un’area del 99,8% del gamut DCI-P3, oltre a supportare DisplayHDR 400 per immagini realistiche. Per completare l’esperienza audiovisiva, il monitor offre altoparlanti stereo da 8 W con miglioramento DTS.

Perfettamente adatto a chi fa streaming, questo grande display da 31,5″ include un connettore USB-C con 90 W di alimentazione che permette di utilizzarlo con i dispositivi mobili, inoltre, la modalità Picture-by-Picture permette all’utente di sfruttare al meglio la grande superficie da 31,5″. Con le periferiche collegate alle 4 porte USB 3.2 a 4 del monitor e grazie allo switch KVM integrato, i giocatori possono usare una tastiera e un mouse per controllare due PC (ad esempio un desktop/un portatile o un PC in streaming).

Affinché gli utenti possano mostrare il loro stile unico, il monitor offre un’illuminazione RGB sia sul fronte che sul retro, oltre a un proiettore del logo AGON. Il robusto supporto del monitor permette un’ampia gamma di regolazioni di altezza, orientamento, rotazione e angolazione per una posizione ergonomica ottimale. Per adattare le impostazioni dello schermo ai diversi generi, i giocatori possono utilizzare comodamente il telecomando cablato QuickSwitch incluso o il software G-Menu, mentre l’OSD offre funzioni specifiche di gioco come Game Colour (saturazione), Shadow Control, Frame Counter e Dial Point (sovrapposizione del mirino).

Il 27″ AG274FZ offre caratteristiche eccellenti per gli appassionati di FPS. Questo veloce pannello IPS con la sua risoluzione nativa FHD (1920 x 1080) fornisce una frequenza di aggiornamento di 240 Hz (tramite DP 1.4), che può essere overcloccata a 260 Hz, e tempi di risposta GtG di 1 ms. L’AG274FZ utilizza lo stesso design pluripremiato e viene fornito con uno shadow shield e lo stesso supporto robusto e regolabile in altezza. L’illuminazione RGB personalizzabile dall’utente, QuickSwitch per facili regolazioni OSD, due altoparlanti da 5W con suono DTS e un hub USB a 4 porte migliorano ulteriormente l’usabilità e la versatilità di questo modello. Per eliminare stutter e tearing, il monitor supporta Adaptive-Sync. Per colori incisivi e naturali, il monitor supporta un’area sRGB del 110,5% e DisplayHDR 400 per un’elevata gamma dinamica. Gli ultimi modelli AGON PRO saranno disponibili da settembre 2021 a questi prezzi consigliati: AG324UX – 1139 € e AG274FZ – 489 €.