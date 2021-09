Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals: al via il Winter Split 2021

PG Esports conferma il rinnovo della consolidata partnership con Ubisoft e anticipa la nuova edizione invernale del Tom Clancy’s Rainbow Six Siege PG Nationals 2021, l’esclusivo torneo dedicato a uno videogame più seguiti in assoluto a livello internazionale, che prenderà il via il prossimo 21 settembre 2021. Con l’inizio di questa edizione, la competizione subirà una rivisitazione dal punto di vista grafico, dando un tocco più fresco e giovane a livello visivo a tutta la cornice del torneo. Il formato, invece, rimane composto da girone d’andata e ritorno, seguiti dai Playoff e dalla Finale che decreterà il Vincitore dello Split.

Con all’attivo una fanbase tra le più numerose e vivaci chi si possano trovare in Italia che conta ben 2 milioni di giocatori unici, anche quest’anno Tom Clancy’s Rainbow Six Siege può vantare una propria competizione ufficiale a livello nazionale. Quest’ultima vedrà tra i propri partecipanti i team esport più blasonati del Belpaese, come Mkers, campioni in carica, Macko Esports, Nubbles, Reply Totem, Team Hmble, aNc Outplayed, IGP, provenienti dalle Relegations e Axolotl Esports, new entry di questa edizione. Si tratta di un roster che promette sfide davvero esplosive, un perfetto mix tra formazioni in eccellente stato di forma, come gli IGP, o gli Axolotl, possibili outsider del torneo, e team ai vertici del panorama competitivo e nazionale e non solo, come gli ormai celebri Mkers. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per rendere il Winter Split di quest’anno ancora più avvincente!

Gli appassionati di tutta la Penisola potranno seguire l’intera Regular Season, della durata di 6 settimane, a partire dal 21 settembre sui canali Youtube e Twitch ufficiali di Rainbow6IT. Anche quest’anno, gli organizzatori, hanno pensato di rendere il torneo ancora più avvincente e divertente da seguire puntando ancora sul rodato e iconico roster di caster formato da Rakki, Etrurian, Chinook e LordChanka, affiancati e supportati dagli amati IlSolitoMute e IlBuonPulse di Rainbow6ItaCom, veri e propri pilastri della community italiana. PG Esports e Ubisoft sono pronte a tornare ad offrire il meglio del gaming competitivo ai milioni di supporter italiani di Tom Clancy’s Rainbow Six Siege, anche grazie all’ormai consolidata collaborazione con Intel e Predator Gaming, che saranno partner della manifestazione, continuando a dimostrarsi grandi sostenitori dell’esport a livello internazionale. Come al solito, per scoprire quale sarà la squadra vincitrice, non rimane che gustarsi il Winter Split 2021. Stay tuned e… che vinca il team migliore!