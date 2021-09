God of War Ragnarok: ecco perché non sarà una trilogia, secondo Cory Barlog

Ed ecco che arrivano nuove notizie su God of War Ragnarok, esclusiva PlayStation 4 e PlayStation 5 che giungerà sugli scaffali dei negozi nel corso del 2022, anche se non sappiamo esattamente in che periodo potremo testarlo con mano sulle nostre console di casa Sony Interactive Entertainment. Come avrete appreso nei giorni precedenti, il nuovo capitolo che vedrà protagonisti Kratos e Atreus sarà l’ultimo, rendendo spiazzati molti appassionati poiché si sarebbero aspettati almeno un altro capitolo dedicato al fantasma di Sparta e suo figlio.

Durante una recente intervista su YouTube, abbiamo recentemente appreso che lo stesso Cory Barlog ha preso la decisione di concludere questo epico viaggio dedicato a God of War con God of War Ragnarok. Ecco le parole espresse dal Creative Director:

Ci sono diverse ragioni. Penso che una delle ragioni più importanti sia che il primo gioco ha richiesto cinque anni. Il secondo gioco – non so quanto tempo ci vorrà, ma butto lì che ci vorrà quasi un tempo simile per farlo. E poi se pensi, wow, una terza nello stesso [lasso di tempo], stiamo parlando di un arco di tempo di quasi quindici anni per una singola storia, e mi sembra che sia troppo dilatato. Sento che stiamo chiedendo troppo per dire che l’effettivo completamento della storia richiede così tanto tempo.

Dato il punto in cui si trovava il team e il punto in cui Eric [Williams] si trovava con quello che voleva fare, mi sono detto, ‘guarda, penso che possiamo davvero farlo nella seconda storia’. Perché la maggior parte di ciò che stavamo cercando di fare all’inizio era raccontare qualcosa su Kratos e Atreus, che il nucleo, il motore della storia è davvero la relazione tra questi due personaggi. La complessità si irradia, come le increspature in uno stagno. E potremmo renderlo un oceano, e fare in modo che quelle increspature si estendano per migliaia di chilometri. Ma è necessario ed è benefico, o abbiamo la sensazione che si stiano allargando troppo? Le increspature diventano troppo distanti e si perde un po’ la trama.

L’esperienza che ho avuto quando ho ricevuto l’edizione estesa del cofanetto de Il Signore degli Anelli, e sono stato in grado di dire, ‘wow, posso sedermi e avere tredici ore e mezza di questa esperienza, giocando uno dopo l’altro, back-to-back. E ho pensato che fosse fantastico, incredibile. Quindi essere in grado di dire, ‘ehi amico, probabilmente potresti iniziare God of War (2018) e poi giocare a God of War: Ragnarok e sentirti come se stessi ricevendo l’intera storia. E voglio che questo accada forse prima che mio figlio vada al college.

Inoltre, quando abbiamo iniziato a parlare di come potrebbe essere la storia, di dove Eric voleva davvero andare, delle cose che erano interessanti ed eccitanti per lui, ero come, ‘Sì, penso davvero che possiamo farlo’. Perché si sta accentrando sempre intorno a questi personaggi, e poi dare a tutti il tempo di cui hanno bisogno. Queste erano cose importanti.

E, sapete, dopo questo, [noi] volevamo davvero fare un grande colpo con qualcosa. Non sono sicuro di cosa sia, ma penso che sarà fantastico.