Shin Megami Tensei V: il nuovo video ci mostra Nue

Ed ecco che ATLUS, anche oggi, ci dà la nostra dose quotidiana di Shin Megami Tensei V con un nuovo video. Sul suo canale YouTube ufficiale, l’azienda ci mostra un nuovo demone. Quest’ultimi, come abbiamo visto, affiancheranno il protagonista nella sua forma “Nahobino” in questa avventura

Dopo la leggiadra Hua Po e la guerriera Dakini oggi tocca a un demone tutto tranne che leggiadro. Il demone in questione è Nue, creatura mitologica giapponese con la testa di una scimmia. Secondo la leggenda, Nue è in grado di trasformarsi in una nuvola nera e viene spesso descritto come un essere malvagio, portatore di disgrazie e malattie.

Vediamo la sua temibile forza in questo video, tra attacchi elementali e attacchi ad area sarà un alleato formidabile.

Vi ricordiamo che Shin Megami Tensei V uscirà dal 12 novembre, un giorno dopo l’uscita nipponica in esclusiva su Nintendo Switch.