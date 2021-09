Sherlock Holmes Chapter One: nuovo trailer e uscita

Il nuovo gioco prodotto da Frogwares, Sherlock Holmes Chapter One, ha finalmente una data d’uscita. Ci arriva l’annuncio grazie a un emozionante trailer.

Il gioco, annunciato durante IGN Expo 2021, è uno dei titoli più interessanti, soprattutto i fan di Sherlock Holmes, personaggio immaginario generato dalla penna di Arthur Conan Doyle.

La data del gioco era celata in un alone di mistero in linea con il protagonista, l’unica informazione che avevamo era un tweet pubblicato pochi giorni fa dove svelato che il titolo sarebbe giunto presto.

In questa produzione vestiamo i panni del giovane Sherlock, prima di diventare il più famoso detective del mondo, un giovane brillante e ribelle che desiderava sempre mettersi alla prova. In questo thriller investigativo, il giovane Sherlock Holmes mette alla prova il suo coraggio e le sue abilità esplorando un’isola esotica e pericolosa per indagare sul mistero della morte di sua madre.

La storia è ambientata nel 19° secolo in un’isola del Mediterraneo, completamente esplorabile, che promette una vita tutt’altro che paradisiaca. Corruzione e crimini di ogni tipo sono la quotidianità, mentre gli isolani si aggrappano alle tradizioni e guardando con diffidenza gli estranei, rendendo cosi più difficile il tuo lavoro.

Esplora e sfrutta l’intera città alla ricerca della verità, usando indizi, voci, travestimenti e prove inconfutabili per poter raggiungere il tuo obiettivo. Tuffati in questa indagine a 360 gradi, usa gadget sensazionali e l’approccio più consono al tuo stile; ma ricorda: ogni tua scelta influenzerà il mondo di gioco facendolo evolvere sempre più.

Riuscirai a risolvere il mistero dietro la morte della madre del nostro giovane Detective?

Sherlock Holmes Chapter One uscirà il 16 Novembre su PlayStation 5, Xbox Series e PC sugli store Steam, Epic Games e GoG. Frogwares ha annunciato anche una versione per PlayStation 4 e Xbox One che uscirà ”poche settimane dal rilascio ”