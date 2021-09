Gran Turismo 7: ecco perché il titolo richiederà una connessione internet persisente

Nel corso delle recenti ore, sono arrivate direttamente nuove notizie da parte di Polyphony Digital riguardanti interamente Gran Turismo 7, che giungerà sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4 e PlayStation 5. Nei giorni precedenti, la compagnia ha annunciato che per tutti coloro intenzionati ad immergersi nel mondo simulativo dedicato al nuovo capitolo del franchise, quest’ultimi avrebbero dovuto avere una connessione internet persistente, proprio come accade negli MMO o ad alcune produzioni già uscite in precedenza come Godfall.

Ebbene, Kazunori Yamauchi, Creatore della serie Gran Turismo, ha rivelato recentemente che questa decisione è stata apportata in questo nuovo capitolo per impedire a diversi giocatori di imbrogliare. Ecco le parole espresse da quest’ultimo:

Il requisito della connessione online su Gran Turismo 7 non è specifico per il Cafe di per sé – è solo per prevenire gli imbrogli in generale da parte di persone che cercano di modificare i dati di salvataggio, quindi questa è la ragione per la connessione online. E solo per aggiornare sulla caratteristica stessa, ci sono due funzioni. Una è quella di indirizzare l’utente al prossimo incontro con l’obiettivo, e anche di coinvolgerlo nella raccolta di alcune di quelle auto.

E l’altra è che quando tornano con le auto che gli viene chiesto di raccogliere, dà un po’ di storia di fondo per la cultura e la storia dietro queste auto significative che hanno aggiunto alla loro collezione. Perché non ha effetto sui dati di salvataggio, quindi è possibile. Ma tutto ciò che ha a che fare con i dati di salvataggio richiede una connessione. Per esempio cose come i dati delle livree, che sono qualcosa che viene scaricato dal server online.