IKEA Festival: presentazione della nuova linea Gaming

Oggi 16 settembre si festeggia l’IKEA Festival, evento globale che, all’insegna di creatività, inclusività e sostenibilità, apre le porte delle case di tutto il mondo, integrando le potenzialità del digitale con l’esperienza fisica.

Per questo, in questo giorno di festa, viene annunciato il lancio in Italia della linea di mobili e accessori interamente dedicata al gaming, realizzata da IKEA in collaborazione con Republic of Gamers (ROG), marchio della famiglia ASUS e leader nel mercato del gaming grazie alle sue soluzioni hardware innovative e di alta qualità.

Grazie al nuovo assortimento, composto da oltre 30 prodotti tra cui scrivanie, sedie e accessori da gaming e che saranno in vendita in tutti i negozi IKEA a partire da ottobre 2021, gli appassionati e i neofiti potranno facilmente creare una postazione personalizzata in grado di offrire un’ergonomia ottimale e funzioni di alto livello che, oltre ad integrarsi perfettamente nella propria casa, li aiuterà a migliorare le proprie performance di gioco.

Con questa nuova collezione, IKEA vuole realizzare una vera e propria democratizzazione dell’esperienza di gaming con prodotti e soluzioni complete che uniscono alta qualità e prezzo accessibile e che possono facilmente adattarsi ai gusti e alle personalità di tutto il mondo dei gamer.

“Tutti i gamer del mondo conoscono e apprezzano il marchio ROG, da cui hanno imparato ad aspettarsi grandi innovazioni creative,” dice Kris Huang, General Manager della Gaming Gear and Accessory Business Unit di ASUS. “La nostra partnership con gli esperti di IKEA permetterà a ROG di stupire i gamer con soluzioni nuove e interessanti all’interno della casa.”

“Si può fare molto per democratizzare il gaming, ne siamo convinti,” dichiara Ewa Rychert, Global Business Leader del comparto Workspace per IKEA of Sweden. “Questo è il primo passo. Lanciamo dei prodotti e delle soluzioni complete che uniscono alta qualità e prezzo accessibile, e speriamo riflettano i gusti e le personalità dei nostri clienti.”

Il nuovo assortimento dedicato al gaming è rivolto ai gamer su PC e comprende 6 linee di prodotti: UPPSPEL, LÅNESPELARE, MATCHSPEL, GRUPPSPEL, UTESPELARE e HUVUDSPELARE (qui potete vederli sul sito ufficiale).

L’IKEA Festival può essere seguito, oggi 16 settembre, sul sito ufficiale.