Flat Out SimRacing partecipa alla Coppa Italia ACI eSport

Oggi inizia ufficialmente la Coppa Italia ACI eSport e Flat Out SimRacing ci parteciperà con due piloti: Sergio Suardi e Mattia Sabbatini. Dopo aver preso parte a vari eventi e aver iniziato a gommare il percorso del simracing, il team italiano nato a luglio inizia con un campionato vero e proprio. E quale migliore pista per iniziare se non Monza? Protagonista lo scorso weekend nel mondo Formula 1, ora si prepara ad accogliere la sua controparte GT eSport con Assetto Corsa Competizione di Kunos Simulazioni.

L’evento monomarca dedicato alla Lamborghini Super Trofeo sarà trasmesso alle 21.10 sul canale ufficiale Twitch e YouTube degli organizzatori dell’evento: SPQRacing. Ma non solo, è anche possibile guardare la gara tramite il canale 228 di Sky Italia, che è niente di meno che il canale ACI TV. Si terrà il giovedì ogni due settimane ed è un campionato composto da 5 gare e che prevede ben 35 partecipanti, tutti affamati di vittoria.

Come già specificato si partirà a Monza ma si passerà per molti circuiti europei. Eccoli in ordine di apparizione nel calendario:

Paul Ricard il 30/9

Zandvoort il 14/10

Spa-Francorchamps il 28/10

Nürburgring il 11/11

È doveroso per noi di Flat Out SimRacing ringraziare i nostri partner: 3DRap, PitTalk e

Doppelgamer.it. Ora non ci resta che augurarvi buon divertimento e ci vediamo stasera!