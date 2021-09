Wraith The Oblivion Afterlife sbarca su PlayStation

L’opera videoludica prodotta da Fast Travel Games, Wraith The Oblivion Afterlife, finalmente sbarca anche su console. La data d’uscita ci viene annunciata attraverso un nuovissimo trailer. Il gioco, annunciato durante l’Oculus Gaming Showcase, dopo il successo ottenuto nella versione per PC, approda su PlayStation VR.

Afterlife è un gioco horror di esplorazione in prima persona sfruttando la VR, ambientato nell’universo di World of Darkness. Impersona uno spirito della morte e visita Barclay Mansion, un luogo che fa paura persino a voi spettri. Come spirito della morte hai accesso a poteri sovrannaturali, quali attraversare muri o spostare oggetti. I tuoi poteri da fantasma cresceranno man mano che scaverai sempre più in profondità nelle Shadowlands, consentendoti di raggiungere nuove zone.

Barclay Mansion è un luogo della moderna Hollywood, di ricerca dell’occulto; esplora l’imponente magione per svelare gradualmente la sua storia terrificante. Non sei solo, lì dentro, quindi usa cautela e astuzia.

Afterlife condivide lo stesso universo con Vampire: The Masquerade e Werewolf: The Apocalypse. Il gioco uscirà per PlayStation VR il 7 Ottobre