Microids e Taito firmano un accordo per due giochi

Microids ha annunciato oggi 16 settembre la firma di un accordo con Taito, per produrre due nuovi titoli basati sui famosi franchise dell’azienda giapponese.

I due giochi, già in produzione, dovrebbero essere lanciati nel 2022. Essendo sviluppati da studi esperti, questi titoli saranno una grande aggiunta al portafoglio Microids e contribuiranno notevolmente alla crescita dell’azienda nei territori internazionali, soprattutto in Giappone.

“La strategia di sviluppo internazionale di Microids sta andando forte e siamo orgogliosi di collaborare con Taito. Siamo felici che il gigante giapponese ci abbia affidato completamente lo sviluppo di questi titoli” dice Stéphane Longeard, CEO di Microids. “Non vediamo l’ora di svelare i due progetti a cui stiamo lavorando e siamo fermamente convinti che sorprenderanno molte persone!”

“Abbiamo piena fiducia nella capacità di Microids di far rivivere due delle nostre licenze attraverso i titoli che offriranno nei prossimi mesi. I giocatori saranno sorpresi di sperimentare il ritorno di questi giochi sulle console di oggi” ha detto Mr. Katsuhiko Iwaki, Presidente e Direttore Rappresentante di Taito Corporation.

Vedremo dunque da quale titolo dell’azienda di Space Invaders andrà ad attingere Microids che, stando alle parole di Iwaki, dovrebbero essere quantomeno “vecchi”. Ne sapremo più in futuro, quando verranno rese note le informazioni di questi due giochi.

Qui sotto potete vedere il tweet pubblicato sul profilo ufficiale dell’azienda francese.

Microids signs a historic agreement with Taito to produce two new video games!

Microids signe un accord historique avec la société Taito pour la production de deux nouveaux jeux vidéo. pic.twitter.com/8PCvAezI1O

— Microids (@Microids_off) September 16, 2021