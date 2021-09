Eastward: trailer cinematico per il lancio ed edizione fisica in arrivo

Da oggi 16 settembre è disponibile Eastward, avventura action in pixel art ambientata in una società sull’orlo del declino, sviluppata da Pixpil e pubblicata da Chucklefish. Per l’occasione è stato fatto uscire anche il trailer di lancio, che alterna gameplay a scene animate.

Presente anche al Nintendo Indie World di agosto, il gioco è disponibile proprio su Switch, oltre che su PC e Mac (Steam, GOG e Humble Store). In più, come annunciato dallo stesso publisher, arriverà più avanti anche la versione fisica del gioco, fatta da iam8bit. Per quanto riguarda invece il merchandising, sono state svelate nuove maglie, spille e poster da parte di fangamer.