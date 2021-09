UNSIGHTED nuovo trailer e data di rilascio

UNSIGHTED, gioco nato dalla collaborazione di Studio Pixel Punk e di Humble Games, finalmente ha una data. Il titolo, mostrato durante l’Xbox Gamescom 2021 show, ha finalmente una data d’uscita, in cui ci viene annunciata attraverso un trailer.

Il gioco si presenta a noi come un metroidvania, indie roguelike, molto incentrato sui combattimenti e sulla trama. Alma è un Automa, entità mossa dall’Anima, che si risveglia in un mondo in rovina dopo la guerra con gli umani. L’Anima è la risorsa che rende senzienti gli Automa. Adesso questa Anima si sta esaurendo e trasformando gli amici di Alma in macchine assassine senza cervello

In una corsa contro il tempo, la protagonista si troverà a fare delle scelte che potranno influenzare l’intera trama di gioco. Chi salverai, e chi lascerai morire sulla tua strada? L’opera ha anche un ottimo combat system, molto vario, dalle spade alle pistole, con anche diverse armi esotiche. Uno delle peculiarità della produzione è anche la possibilità di costruire e potenziare il proprio arsenale, rendendo cosi più personale lo stile di gioco.

Ma le sorprese non finiscono qui. Infatti, il gioco dispone anche di ulteriori modalità di sfida, BOSS RUSH e DUNGEON RAID; in aggiunta è presente una modalità co-op locale, cosi da poter giocare assieme a un amico.

Il gioco uscirà il 30 Settembre su PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC sullo store Steam e su Humble Store. Vi ricordiamo che al momento dell’uscita sarà disponibile su Xbox Game Pass