Valheim: disponibile l’aggiornamento Heart & Home

Come annunciato durante l’Opening Night Live di agosto, da oggi 16 settembre è disponibile, su PC, Heart & Home, atteso aggiornamento di Valheim. Oltre ad aggiungere nuovi pezzi di costruzione e mobili, nuove ricette, meccaniche alimentari revisionate e modifiche al combattimento, sembra ci sia anche una nuova minaccia.

Hearth and Home presenta diverse caratteristiche richieste dai fan, tra cui la possibilità di piantare semi per far crescere più alberi, un nuovo Obliterator che distrugge gli oggetti indesiderati e la condivisione dei dati della mappa con altri vichinghi utilizzando la Cartography Table. È anche possibile dare un nome agli animali domestici e sembra esserci “qualcosa di oscuro e misterioso che sembra diffondersi nelle pianure…”

In termini di nuovi oggetti, c’è un Butcher Knife, Thunder Stone, Crystal Battleaxe, Silver Knife, Bone Tower Shield e Iron Buckler. Il Forno è ora utilizzato per cuocere torte e pane, mentre alcuni tipi di carne richiedono ora la Stazione di cottura in ferro. Per sapere quali sono le novità che porta questo aggiornamento, potete vedere la pagina Steam del gioco di Coffee Stain e Iron Gate.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’occasione, e che mostra tutte le novità in arrivo tramite l’update Heart & Home di Valheim.