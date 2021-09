Apple Arcade: tante novità in arrivo!

Si annuncia un’altra grande settimana per Apple Arcade con l’arrivo di due titoli entusiasmanti, in uscita questo venerdì. Si tratta di Castlevania Grimoire of Souls, l’ultima entry dell’amata serie goth-fantasy, e Temple Run Puzzle Adventure, una divertente rivisitazione del popolarissimo franchise Temple Run.

Castlevania Grimoire of Souls, edito da Konami è una rivisitazione del popolare gioco d’azione a scorrimento orizzontale Castlevania che viene lanciato in esclusiva su Apple Arcade. Il gioco ripropone il design dei personaggi e la musica dei famosi creatori della serie, Ayami Kojima e Michiru Yamane. I giocatori si immergeranno in una nuova avventura mentre si faranno strada attraverso l’esercito di Dracula usando una grande varietà di attacchi, armi e mosse uniche. Potranno scegliere di calarsi nei panni di personaggi iconici, come Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa, Maria e tanti altri che arriveranno.

Temple Run Puzzle Adventure dello sviluppatore Imangi Studios sfida i giocatori a completare rompicapi match-3 per svelare i misteri del regno dei templi antichi. I giocatori creeranno potenti combo e useranno pezzi speciali per diventare veri Campioni del Tempio. Manderanno i loro runner a caccia di tesori prima che il demone scimmia raggiunga il team composto dai leggendari personaggi di Temple Run. Più giocano, più i runner andranno all’inseguimento dell’Idolo d’Oro. Nuovi divertenti livelli verranno aggiunti nel tempo, per un numero infinito di ore di gioco e di puzzle da risolvere.

Inoltre Apple ha annunciato che NBA 2K22 Arcade Edition sarà presto disponibile sulla piattaforma, giusto in tempo per l’inizio della regular season del campionato professionistico di basket statunitense. Sviluppato da 2K Games, NBA 2K22 Arcade Edition è l’ultimo titolo della popolare serie sportiva. I giocatori potranno scegliere tra le loro squadre NBA preferite e giocare contro gli avversari in partite veloci con i roster NBA aggiornati al 2022, sfidare testa a testa un amico in modalità multiplayer online, o giocare a street basket 3v3 nella modalità Blacktop. I giocatori aspiranti allenatori potranno diventare GM e head coach della loro franchigia NBA preferita e costruire così la loro squadra dei sogni nella modalità Associazione. Potranno gestire il loro roster NBA e fare scambi, firmare free agent, fare scouting di talenti emergenti e controllare le finanze della propria squadra. I giocatori potranno anche iniziare il loro percorso in NBA in modalità MyCAREER, personalizzando il loro aspetto personale, il ruolo, il numero di maglia e iniziare una carriera in NBA come cecchini, ball-handler d’elite, finalizzatori di alto livello e altro ancora. Nella modalità MyCOURT sarà possibile modificare il proprio campo di basket, dove ci si può esercitare e affinare le proprie skill, allenandosi per migliorare le proprie statistiche e poter finalmente raggiungere lo status di All-Star NBA.

Anche Tiny Wings, titolo inserito tra i migliori giochi di Apple Arcade, verrà presto aggiunto al servizio. Il semplice gioco one-button vi permetterà di realizzare il vostro sogno di volare. Vestirete i panni di un uccello con ali troppo piccole. Per fortuna, il mondo è pieno di bellissime colline che potrete usare per saltare, scivolandoci sopra, per sbattere le ali e spiccare di nuovo il volo. Almeno per qualche istante, fino a quando questa antipatica forza di gravità non vi riporterà per terra.

Insomma, tanti nuovi aggiornamenti, dopo quelli della scorsa settimana, che vanno ad arricchire un catalogo sempre più ampio per tutti gli abbonati ad Apple Arcade.