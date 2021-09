THQ Nordic regala due suoi titoli

THQ Nordic ha compiuto dieci anni e, per questa importante occasione, il publisher di Biomutant, ha in serbo alcune sorprese per il pubblico di videogiocatori. Proprio questa sera, infatti, il team editoriale terrà uno showcase volto ad annunciare sei nuovi titoli ed aggiornare nei riguardi di ELEX II ed Expeditions: Rome.

La cosa sorprendente è che THQ Nordic non ha puntato semplicemente a festeggiare il traguardo decennale che ha raggiunto tramite uno showcase. É notizia recente, infatti, che il publisher è pronto a regalare due titoli significativi del gruppo, i quali saranno giocabili su PC, tramite Steam.

Il primo titolo è Titan Quest Anniversary Edition, ossia una versione speciale dell’opera, costituita da Titan Quest (2006) e Titan Quest Immortal Throne (espansione del primo, lanciata nel 2007). La collection, che costava originariamente €19,99, al momento, è riscattabile in formato completamente gratuito. Il titolo rivisita le meccaniche degli action RPG ed è stato sviluppato da Iron Lore Entertainment.

Il secondo gioco ad essere stato regalato da THQ è Jagged Alliance 1: Gold Edition. Questa è un titolo che presenta un sistema di combattimenti basato sui turni. L’opera dalla forte componente tattica uscì nel lontano 1994 ed è ambientata nell’Isola di Metavira, in cui uno scienziato e sua figlia dovranno fronteggiare la minaccia di un pericoloso traditore. Con l’aiuto di 60 mercenari, la minaccia sarà più semplice da sventare! Questo titolo, a differenza del primo, costa €9,99 ma, al momento, anch’esso è riscattabile gratuitamente.

Entrambi i giochi, una volta riscattati su Steam, rimarranno permanentemente all’interno della libreria personale. Perciò cosa aspettate? Potreste provare questi due iconici videogiochi nell’attesa di scoprire che cosa THQ Nordic ha in serbo per noi per lo showcase di questa sera! Naturalmente, noi di GamesVillage offriremo una copertura dell’evento e, pertanto, vi invitiamo a seguirlo con noi.