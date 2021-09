Rainbow Six Extraction: trailer sulle abilità curative di Doc

Rainbow Six Extraction, titolo di Ubisoft che deve ancora essere rilasciato, ultimamente si è visto protagonista di uno dei tanti rinvii che il settore videoludico ha sofferto quest’anno. Per placare la fame di notizie dei fan, Ubisoft sta continuando a diffondere diversi trailer che approfondiscono trama e meccaniche di gameplay del titolo.

L’ultimo trailer rilasciato su YouTube è solo uno dei molti filmati che evidenziano le capacità e le differenti abilità di ciascun Operatore che potremmo impersonare in Rainbow Six Extraction. Se l’ultimo trailer era incentrato su Finka, oggi troveremo Doc sotto i riflettori, ovvero un medico dotato di pistola stimolatrice in grado di curare i suoi compagni di squadra.

La pistola stimolatrice, come si vede dal trailer, sarà utile a permettere ai propri compagni di squadra di rialzarsi nel caso vengano abbattuti. Si tratta, perciò, di un personaggio di supporto, in un modo piuttosto analogo a Finka, la quale fa uso di piccoli droni che cercheranno di ripristinare la salute degli alleati. Chiaramente, questi mini-trailer mostrati su YouTube vogliono solamente grattare la superficie di un più complesso ed elaborato sistema di gameplay.

Rainbow Six Extraction, ricordiamo, verrà reso disponibile a partire dal mese di gennaio 2022 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC. Di seguito, troverete il trailer dedicato alle abilità curative di Doc, membro della squadra che cercherà di abbattere la minaccia aliena che si scatenerà sulla Terra.