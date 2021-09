Monolith dà il benvenuto ad un veterano di Santa Monica Studio

É recente la notizia ufficializzata da Warner Bros. Games, secondo cui David Hewitt, ex membro di Santa Monica Studio (God of War, 2018), è diventato capo dello studio di sviluppo e vicepresidente di Monolith Productions. Hewitt, precedentemente, è stato direttore dei lavori di sviluppo presso la divisione di Sony Interactive Entertainment per ben 10 anni.

Hewitt è stato prevalentemente responsabile della direzione dei lavori di produzione per l’intero franchise di Gof of War, in tutte le sue iterazioni, compreso anche il più recente reboot uscito nel 2018 per PlayStation 4. Hewitt, lo scorso agosto, prese la decisione di lasciare definitivamente Santa Monica Studio in favore di Monolith.

In una recente intervista, inoltre, David Hewitt si è detto entusiasta di questa nuova opportunità che gli si è presentata, in modo da poter arricchire la sua visione del settore e poter contribuire allo sviluppo di titoli videoludici con il supporto di Warner Bros. Games. Queste sono state le parole di Hewitt in un’intervista a Games Beat:

Sono un fan di Monolith Productions da molti anni, soprattutto a causa di una lunga lista di grandiosi titoli che hanno sviluppato, quindi mi sento particolarmente emozionato di unirmi a questo team leggendario. Mi sento davvero ispirato in questo momento e non vedo l’ora di lavorare con il team di sviluppo per concentrarci e costruire una nuova visione che possa dar vita a giochi eccellenti grazie anche al supporto di Warner Bros. Games.

La software house, adesso co-gestita da Hewitt, è riuscita a crearsi una fama e una cerchia di fan grazie ad alcuni titoli di successo, come ad esempio F.E.A.R. (2005), La Terra di Mezzo: L’ombra di Mordor (2014) e La Terra di Mezzo: L’ombra della guerra (2017). Di Santa Monica Studio, invece, siamo a conoscenza del nuovissimo capitolo di God of War, ovvero “Ragnarok”, mostrato durante il PlayStation Showcase di due settimane fa.