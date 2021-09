eFootball: svelati i requisiti PC

Dopo che Konami ha svelato moltissimi dettagli riguardo alla campagna e al taglio decisamente più manageriale che caratterizzerà il nuovo eFootball 2022, ad oggi siamo venuti a sapere anche dei requisiti che il gioco che richiederà per essere eseguito su PC che, possiamo dire, si sono rivelati piuttosto modesti.

Al termine del mese eFootball approderà sulle nostre console. Si tratta dell’esperimento di Konami, improntato ad un’innovazione del genere sportivo calcistico che iniziava ad accusare un minimo di ripetitività e poca innovazione. La software house giapponese, madre di PES, sembra essersene accorta ed è per questo che ha deciso di lanciare sul mercato questo nuovo titolo calcistico (meglio definibile come “piattaforma”, “servizio”) completamente free-to-play.

É stato svelato, all’inizio del mese di settembre che, al day-one il titolo risulterà piuttosto blando di contenuti, salvo poi ricevere continui e consistenti aggiornamenti volti a migliorare gradualmente l’esperienza complessiva. La curiosità nei confronti del funzionamento del gioco è molto presente e non resta che vedere cosa ci offrirà (ne abbiamo avuto un assaggio grazie alla nostra anteprima).

Oggi, però, non parleremo delle funzionalità legate prettamente al gameplay, in quanto sono stati recentemente svelati i requisiti che permetteranno di eseguire il titolo su PC, disponibili tramite la pagina Steam del gioco. Nello specifico, per quanto riguarda i requisiti minimi, a livello di processori occorrerà essere in possesso di Intel Core i5-2300 o di AMD FX-4350, insieme ad una RAM di 8 GB e una scheda grafica GeForce GTX 660 Ti o Radeon HD 7790.

Sul fronte dei requisiti consigliati, invece, il processore da adottare dovrà essere l’Intel Core i5-7600 o AMD Ryzen 5 1600, insieme ad una RAM di 8 GB e una scheda grafica GeForce GTX 1060 o Radeon RX 590. Infine, a livello di spazio d’archiviazione, sarà necessario avere liberi almeno 50 GB di memoria.

Ricordiamo a tutti che eFootball, il nuovo esperimento di Konami, verrà reso disponibile su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S e Xbox One a partire dal 30 settembre 2021. Le versioni del titolo per dispositivi mobile iOS e Android, invece, non hanno ancora una specifica finestra di lancio annunciata ufficialmente.