Innistrad Caccia di Mezzanotte da ora disponibile in Magic The Gathering Arena

Wizard of the Coast ha reso pubblico un nuovo trailer per Innistrad: Caccia di Mezzanotte (Innistrad: Midnight Hunt, in lingua originale), ovvero la nuovissima espansione di Magic: The Gathering Arena, disponibile su PC e dispositivi mobile. in questa espansione, i giocatori si confronteranno con i temi più classici dell’horror, ovvero lupi mannari, streghe e fantasmi.

Magic: The Gathering Arena, essendo un titolo basato sull’uso carte, manterrà questa meccanica: le carte dovranno essere utilizzate per sbaragliare queste mostruose creature. L’espansione Innistrad: Caccia di Mezzanotte è ambientata durante la vigilia del primo giorno del Festival del Raccolto, più precisamente la notte prima, periodo della giornata in cui si nascondono nell’ombra le più mostruose ed oscure creature.

Nella speranza di scongiurare per sempre la minaccia dell’oscurità che incombe, il licantropo Planeswalker Arlinn Kord, dovrà cercare a tutti i costi la Chiave di Selenargento, così da poter ripristinare l’equilibrio di Innistrad e da proteggerne gli abitanti. Nuove carte, ovviamente, sono state aggiunte all’espansione in modo da poter offrire ai giocatori di costruirsi strategie sempre nuove e sorprendenti.

I giocatori interessati ad approfondire Innistrad: Caccia di Mezzanotte potranno accedere già da ora al titolo tramite PC e dispositivi mobile iOS e Android. Di seguito potrete visionare il trailer che è stato condiviso dal canale ufficiale di Magic: The Gathering.