Castlevania Grimoire of Souls: disponibile su Apple Arcade

Konami Digital Entertainment, B.V. annuncia che Castlevania: Grimoire of Souls è ora disponibile in esclusiva su Apple Arcade, popolare servizio game in abbonamento di Apple che offre accesso illimitato a una collezione in costante aumento di oltre 200 titoli premium — con nuove uscite, titoli premiati dalla critica e giochi amati dai fan, tutti senza pubblicità o acquisti in-app. Per maggiori informazioni su Castlevania: Grimoire of Souls, visitate il sito ufficiale.

L’uscita in esclusiva su Apple Arcade di Grimoire of Souls porta con sé interessanti novità, come una nuova colonna sonora, un sistema di progressione migliorato e aggiornamenti per armi e personaggi. Progredendo nell’avventura, i giocatori riempiranno il proprio Compendio in-game, un registro che terrà traccia di tutte le armi e le armature raccolte/sbloccate e dei nemici incontrati nel gioco. I giocatori possono godere di cinematiche di alta qualità in Grimoire of Souls – l’aggiunta di scene doppiate e animazioni mozzafiato rendono le cut scene più coinvolgenti che mai. I giocatori possono, inoltre, divertirsi con la personalizzazione dei personaggi, con una grande varietà di costumi per ogni personaggio giocabili.

Caratterizzato dalla classica azione 2D che i fan di Castlevania conoscono e amano, Grimoire of Souls offre ai giocatori grande libertà su come affrontare i 60 stage, vestendo i panni di uno dei cinque eroi giocabili, ognuno con le proprie peculiari abilità. Potrete procedere come Alucard, da Castlevania: Symphony of the Night, o prendere il controllo di Simon Belmont dall’originale Castlevania, o sconfiggere i nemici come Maria Renard da Castlevania: Rondo of Blood, Charlotte Aulin da Castlevania: Portrait of Ruin e Shanoa da Castlevania: Order of Ecclesia. Il gioco offrirà, inoltre, missioni giornaliere e settimanali.

Castlevania: Grimoire of Souls è disponibile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, arriva ora anche su Apple Arcade, servizio in abbonamento mensile a € 4,99 con un mese di prova gratuita.