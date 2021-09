Razer annuncia la nuova tastiera Razer Huntsman V2

Razer, il leader globale nel lifestyle gaming annuncia la linea Razer Huntsman V2, dotata di una serie di aggiornamenti e miglioramenti volti a creare le tastiere gaming ottiche più veloci e avanzate al mondo. Le nuove caratteristiche includono gli Optical Switch di seconda generazione di Razer, la tecnologia Razer HyperPolling 8K e i copritasti Doubleshot in PBT, oltre a un’acustica migliorata, sulla base del feedback ricevuto dalla community dei gamer. Fin dal suo lancio nel 2018, la famiglia Huntsman è cresciuta in popolarità fino a diventare la tastiera da gaming più venduta negli Stati Uniti, stabilendo nuovi standard di innovazione e velocità. La nuova gamma Huntsman V2 porta avanti la tradizione con aggiornamenti e perfezionamenti che migliorano ulteriormente una tastiera gaming straordinaria: prestazioni, ‘feel’ e acustica.

Chris Mitchell, Head of Sales & Marketing della Peripherals Business Unit di Razer:

Con la Huntsman originale abbiamo aperto una nuova strada, portando per la prima volta gli switch ottici nel gaming mainstream. Ulteriormente migliorata e personalizzata, la nuova gamma Huntsman V2 offre ora ai gamer una tastiera ad alte prestazioni, perfetta per il gioco, ancora più liscia al tatto, capace di rispondere più velocemente e in modo più silenzioso di prima.



In risposta al feedback della community e degli atleti di Esport, l’Huntsman V2 è stata aggiornata anche in altri aspetti. I copritasti Doubleshot in PBT, per una maggiore durata e resistenza all’usura, sono ora di serie sull’Huntsman V2 e, grazie al processo di stampa a due fasi, anche dopo centinaia di ore di utilizzo, le legende rimangono nitide, con una finitura texturizzata per una digitazione precisa. Per migliorare l’acustica della tastiera, tramite lo chassis sono state aggiunte una serie di caratteristiche di smorzamento del suono, per assorbire il rumore di rilascio dei tasti.

Una robusta piastra superiore in alluminio opaco mantiene la tastiera rigida assicurando una flessione minima, anche sotto il “martellamento” più intenso, mentre un poggia-polsi ergonomico si adatta perfettamente alla parte anteriore della Huntsman V2 per garantire un supporto aggiuntivo e sollievo a braccia e mani durante le sessioni più lunghe. L’Huntsman V2 è, inoltre, dotata di un quadrante digitale multifunzione e 4 tasti multimediali dedicati e personalizzabili per una maggiore usabilità al di fuori del gaming. Completamente programmabile tramite Razer Synapse 3, la tastiera dispone di 7 effetti di illuminazione Razer Chroma preimpostati, con fino a 16,8 milioni di colori, per una completa personalizzazione. È, inoltre, possibile utilizzare la memoria ibrida on-board per salvare impostazioni, macro e schemi di colore, e ritrovarli ovunque e in qualsiasi momento, anche senza accesso al cloud storage.

Prezzo e Disponibilità:

Razer Huntsman V2 (Solo Layout US):

€199.99 – Clicky Purple Switch

€209.99 – Linear Red Switch

Razer Huntsman V2 Tenkeyless (Solo Layout US):