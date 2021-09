Bubble Bobble 4 Friends in arrivo su Steam!

Il famoso titolo Bubble Bobble 4 Friends finalmente sbarca su PC. L’opera prodotta da Taito è un nuovo capitolo della famosa saga di Bubble Bobble, con ben 24 anni di carriera. il gioco già uscito su PlayStation 4 e Nintendo Switch uscirà sulla piattaforma Steam a breve, e ci viene mostrato con un bel gameplay.

Parti all’avventura con Bub e i suoi amici ed esplora una cameretta. Usa bolle e abilità per superare vari livelli e vivi questa esperienza anche con gli amici con una modalità Co-op fino a quattro giocatori.

Oltre la modalità Storia ci sono ben 3 nuove modalità: Sala dei ricordi, Sala del futuro e la Modalità Workshop. La sala dei ricordi ci permette di immergersi in nostalgiche sfide pixellate da spremersi le meningi. Ma la fedeltà all’originale non si limita a grafica e rompicapi: persino trucchi e comandi segreti sono stati riprodotti.

La sala del futuro si ottiene al completamento della storia, ed è qui che il gioco si fa duro, per cui non è possibile scegliere “Continua”. Puoi però usare la funzione “Allenamento” per prepararti al nuovo livello che hai davanti.

Nella modalità Workshop hai la possibilità di creare un livello personalizzato posizionando blocchi, nemici e vento per soffiare le bolle nella direzione che vuoi, ma non solo. Puoi accedere anche ai vari livelli generati dagli utenti e sfidare i tuoi riflessi.

Il gioco arriverà sulla piattaforma Steam il 30 Settembre.