Tails of Iron: trailer per il lancio odierno

Tails of Iron è disponibile da oggi 17 settembre su PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC via Steam.

Le edizioni next gen vedono il titolo ulteriormente migliorato, con i giocatori che beneficeranno, ad esempio su PS5, dei grilletti adattivi del DualSense, migliorando l’esperienza di combattimento con risposte ponderate quando si blocca, si para o si carica un’arma, oltre alla risoluzione nativa 4k e alla grafica a 60fps.

Creato dal team di sviluppo indie Odd Bug Studio e pubblicato da United Label, Tails of Iron segue la storia di Redgi, erede del Trono dei Ratti, mentre si imbarca in una pericolosa ricerca per reclamare il suo regno dallo spietato Clan delle Rane.

Il Lead Character Artist e Animatore, Daniel Robinson, è stato ispirato a creare Tails of Iron grazie alle personalità dei suoi ratti domestici. “Durante lo sviluppo, i ratti erano sempre lì per me, per tenere alto il mio morale e accendere la mia creatività”, dice. Spiega: “Redgi è il protagonista principale perché era il ratto più coraggioso e leale del nostro branco. Gli altri personaggi sono basati sui veri fratelli di Redgi.” Robinson vuole anche cambiare la percezione sociale dei ratti in generale. Afferma: “Volevo davvero fare un gioco sui ratti perché sono percepiti così negativamente dai media e dal pubblico in generale, ma sono le creature più affettuose e amorevoli“.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.