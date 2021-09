Crysis Remastered: disponibile da oggi su Steam

Crysis Remastered è disponibile da oggi per i giocatori su Steam. I possessori della versione originale di Crysis potranno ottenere la versione Remastered con il 50% di sconto, se poi gli stessi giocatori hanno anche Hunt: Showdown, avranno diritto ad un ulteriore sconto. I due giochi possono essere acquistati anche nel The Crytek Action pack.

Steffen Halbig, Project Lead ha commentato:

“Siamo lieti di portare Crysis Remastered a tutti i fan PC tramite Steam. Per i precedenti fan di Crysis è previsto un enorme sconto del 50% se hanno già il gioco originale, così come i giocatori di Hunt: Showdown che potranno ottenere uno sconto extra, incoraggiamo i giocatori ad approfittarne finché possono. Avremo anche alcune trading card esclusive di Steam disponibili per i giocatori e non vediamo l’ora di vedere la gente godersi la splendida versione rimasterizzata del gioco.”

Queste le caratteristiche del gioco, attraverso la pagina Steam:

Preparati : La velocità, la potenza, l’armatura e la modalità occultamento della tua Nanotuta rendono possibili soluzioni creative per ogni tipo di combattimento.

: La velocità, la potenza, l’armatura e la modalità occultamento della tua Nanotuta rendono possibili soluzioni creative per ogni tipo di combattimento. Adatta : In un ambiente in continuo cambiamento, adatta le tue tattiche per prevalere su campi di battaglia che spaziano dalla giungla di ghiaccio alle terre aliene.

: In un ambiente in continuo cambiamento, adatta le tue tattiche per prevalere su campi di battaglia che spaziano dalla giungla di ghiaccio alle terre aliene. Personalizza : Un vasto arsenale di armi componibili offre un controllo senza precedenti sullo stile di gioco, con opzioni che spaziano dallo sperimentale all’alieno.

: Un vasto arsenale di armi componibili offre un controllo senza precedenti sullo stile di gioco, con opzioni che spaziano dallo sperimentale all’alieno. Conquista : L’IA realistica richiede uno stile di gioco strategico e flessibile, poiché le nuove sfide, inclusa una in un campo di battaglia a gravità zero, impongono ai giocatori di prendere l’iniziativa e passare all’attacco.

: L’IA realistica richiede uno stile di gioco strategico e flessibile, poiché le nuove sfide, inclusa una in un campo di battaglia a gravità zero, impongono ai giocatori di prendere l’iniziativa e passare all’attacco. Esplora: Scegli il tuo percorso nel mondo aperto di Crysis, distruggi gli ostacoli, manovra i veicoli e utilizza l’ambiente circostante contro i tuoi nemici.

A proposito di remasterd del’FPS di Cryek, vi ricordiamo che dal 15 ottobre sarà disponibile la Trilogy.