Playism Game Show: l’evento si farà il 25 settembre

PLAYISM, storico publisher di giochi indie del Giappone, famosi per titoli come Bright Memory: Infinite, Gnosia e Mighty Goose, ha annunciato il secondo PLAYISM Game Show: Premium Edition (PGS) annuale. L’evento dal vivo avrà luogo sabato 25 settembre 2021 quando qui in Italia saranno le 9:00 di mattina, e includerà anteprime mondiali e informazioni inedite sui giochi in uscita e su quelli già usciti; sarà visibile sia in inglese che in giapponese su YouTube, con una durata prevista di due ore.

Il PGS è il luogo in cui PLAYISM presenterà i titoli che parteciperanno al Tokyo Game Show (TGS), il principale evento asiatico di videogiochi. Lo show presenterà anche annunci per il prossimo Bright Memory: Infinite, insieme agli aggiornamenti su Gnosia, Record of Lodoss War -Deedlit in Wonder Labyrinth-, The Sealed Ampoule, e molti altri.

PLAYISM funge da tramite tra i giochi indie dell’Occidente e dell’Oriente, gestendo le uscite internazionali di titoli come Mighty Goose, TASOMACHI: Behind the Twilight, Idol Manager e l’uscita di giovedì 25 novembre di DEEEER Simulator. Negli oltre dieci anni dalla sua nascita, il publisher ha anche sostenuto Kero Blaster del creatore di Cave Story, Momodora: Reverie Under the Moonlight e Touhou Luna Nights.

PLAYISM lavora anche con sviluppatori e publisher di tutto il mondo per localizzare e pubblicare giochi nei territori asiatici, come Godfall, titolo di lancio di PlayStation 5, Umurangi Generation, vincitore dell’Independent Game Festival Grand Prize, e Night In The Woods, vincitore del BAFTA Award. Il catalogo asiatico di PLAYISM comprende anche Doki Doki Literature Club Plus!, Subnautica, VA-11 Hall-A, Necrobarista e altri.

“Siamo onorati di poter celebrare le nostre partnership con alcuni dei nomi più importanti dei giochi indie e non solo per il nostro secondo showcase annuale”, ha dichiarato Shunji Mizutani, produttore esecutivo di PLAYISM. “Non vediamo l’ora di mostrare al mondo ciò che abbiamo in serbo per i prossimi mesi”.