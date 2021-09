Destroy All Humans 2 Reprobed: annunciato ufficialmente

Dopo i leak dei giorni scorsi, durante lo showcase per i 10 anni di THQ Nordic, viene annunciato ufficialmente Destroy All Humans 2 Reprobed, versione migliorata del titolo uscito nel 2006. E lo fa prima con un divertente video-trailer pensato con in sottofondo Amerika dei Rammstein, poi con un filmato gameplay, che potete vedere qui sotto. L’uscita del gioco è prevista su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.

Questo il testo che accompagna il video:

“Vendicati del KGB per aver fatto saltare in aria la tua nave madre. Travestiti da umano e leggi le loro menti per ottenere informazioni e infiltrarti nella loro società. Causa distruzione su vasta scala con il tuo UFO in tutto il pianeta.

Ma attenzione: dovrai stringere alleanze con membri della stessa specie che sei venuto a schiavizzare.”