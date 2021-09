ELEX II: ecco il nuovo story trailer

Durante il THQ Nordic Digital Showcase è stato mostrato Elex II, titolo prodotto in collaborazione da THQ Nordic e lo sviluppatore Piranha Bytes. Il trailer ci mostra le meccaniche del nuovo titolo

Il titolo sequel di ELEX, è un GDR open world, ambientato in un mondo Sci-fi tutto da esplorare!

Vesti i panni di Jax, amato protagonista della serie che deve deve ancora una volta riunire i popoli liberi del mondo fantascientifico di Magalan contro una nuova minaccia, gli skyanidi, che desiderano cambiare per sempre l’aspetto del pianeta.

In un ambientazione post-apocalittica dagli scorci magici aiutiamo la nostra gente e dosiamo bene le nostre gesta, gli NPC di questo mondo decideranno in base alle nostre azioni se unirsi a noi in questa causa o abbandonarci. Meccanica molto amata ma con un dettaglio particolare, gli npc questa volta ricorderanno le nostre azioni e agiranno di conseguenza.

Vivi un esperienza a tutto tondo in un mondo influenzato dalla tua etica.

Il gioco non ha ancora una data di rilascio, ma uscirà per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series, Xbox One e PC sulla piattaforma Steam.