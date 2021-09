Melty Blood Type Lumina torna mostrarsi, e lo fa con un gameplay trailer che vede scontrarsi Hisui e Kohaku.

Annunciato a marzo, Melty Blood Type Lumina è il nuovo capitolo dello spin-off in versione picchiaduro della visual novel Tsukihime. Il titolo di TYPE-MOON e French Bread arriverà il 30 settembre su PC (Steam), PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il filmato.