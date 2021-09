Final Fantasy XIV Endwalker: video sulle Job Actions

Oggi Square Enix ha ospitato il 66° Final Fantasy XIV Letter From the Producer Live, che ha svelato nuovi dettagli sulla prossima espansione Endwalker.

Il producer e director Naoki Yoshida e il Global Community Producer Toshio Murouchi hanno parlato delle novità in arrivo, iniziando dalla schermata di apertura di Endwalker. Yoshida-san ha parlato degli aggiustamenti sui job in arrivo per l’espansione, a partire dalle linee guida generali seguite per realizzarli.

Gli aggiustamenti si basano sui cambiamenti fatti per Shadowbringers. Più azioni saranno aggiunte con l’aumento del level cap, ma non ci sono grandi nuovi sistemi, che non diventeranno più complessi. I timer di recast delle abilità primarie saranno regolati per essere allineati a 60 o 120 secondi, anche se questo non si applica a tutte le abilità.

I cambiamenti sono stati mostrati con un lungo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia. Per inciso, si possono anche vedere alcuni ambienti dell’espansione. Naturalmente, possiamo anche vedere i nuovi job in azione, Sage e Reaper, oltre a Dragoon, Warrior, Red Mage, Scholar, Dark Knight, Dancer, Machinist, Bard, Astrologian, White Mage, Black Mage, Monk e Summoner.

Vale la pena menzionare che alcune delle cose mostrate oggi potrebbero cambiare a causa del bilanciamento finale prima dell’uscita di Endwalker.

L’espansione di Final Fantasy XIV, Endwalker, sarà disponibile dal 23 novembre. Qui potete vedere la lunga live completa. Sotto il filmato sulle job action.