Fantasian: arriva un nuovo aggiornamento

Arriva un nuovo aggiornamento in Fantasian, che porta diverse novità all’interno del JRPG di Mistwalker pubblicato in due parti (la seconda ad agosto) su Apple Arcade.

Il Major Update (2.5.0), con nuovi contenuti da end-game, presenta:

Aggiornamento del contenuto principale #1: “Void Realm”.

Dopo essersi sacrificata per sottomettere la dilagante “Light of God”, il cuore di Yim è stato corrotto dal Vuoto. Riusciranno Leo e i suoi compagni a sconfiggere i potenti nemici che li attendono nel Regno del Vuoto e a riscattare il cuore di Yim dal Vuoto?

– Il Regno del Vuoto è composto da tre piani. Ogni piano rappresenta una delle tre città principali – la città di frontiera En, Vence, la città dell’acqua e la capitale reale di Vibra – gli ambienti che sono stati corrotti dal vuoto.

– Il giocatore toccherà i Cristalli del Vuoto che appaiono sul campo per iniziare una battaglia con un nemico casuale. Tre Cristalli del Vuoto saranno posizionati in modo casuale all’interno del campo, e ogni cristallo darà inizio a una battaglia con un boss casuale.

– Dopo aver sconfitto tre Cristalli del Vuoto, Yim sarà evocato dal Cristallo del Vuoto gigante finale.

– Yim del Regno del Vuoto è estremamente potente. Devi utilizzare tutte le armi, l’equipaggiamento e le tattiche che hai acquisito nel tuo viaggio finora per sconfiggere il Void che corrompe il cuore di Yim.

Aggiornamento dei contenuti principali #2: “New Game+”

Le esperienze coltivate dimoreranno nel tuo spirito per trascendere il tempo. Ricomincia la tua avventura con tutti i livelli del tuo personaggio, le tue abilità e il tuo equipaggiamento intatti dalla tua prima esperienza di gioco.

Per avere accesso a New Game+ i giocatori devono:

– essersi riuniti con tutti gli alleati e aver risvegliato tutti i loro Artefatti divini.

– Aver ottenuto la Medaglia Tachyon dal Regno degli Dei.

I giocatori possono ottenere l’accesso a New Game+ anche se non hanno completato il gioco nella sua interezza una volta che hanno soddisfatto le condizioni di cui sopra e hanno visitato l’Altare situato a Shangri-La.

“Non potrei essere più felice di rilasciare questo enorme aggiornamento” dice Hironobu Sakaguchi, “Non ho lasciato nulla indietro mentre si va a completare la saga di Fantasian, che è una compilation del lavoro della mia vita finora.

“Abbiamo sentito alcuni di voi dire che i boss della Parte 2 sono piuttosto impegnativi, ma attraverso tentativi ed errori siete riusciti a sconfiggere tali boss e ad assistere al finale. Vedere i giocatori superare le nostre sfide ci ha dato nuova energia.

“L’immensa soddisfazione che i nostri giocatori hanno provato sconfiggendo il boss finale, speriamo si trasformi nel ‘potere di farli andare avanti’ in tutti gli aspetti della loro vita. Questo importante aggiornamento del gioco è per tutti i giocatori che vogliono completare ogni aspetto del mondo che Fantasian ha da offrire“.

Qui sotto potete vedere il trailer pubblicato per l’aggiornamento di Fantasian.