Ratten Reich: lo strategico con le guerre fra topi finanziato su Kickstarter

Il 7 settembre è arrivato, su Kickstarer, Ratten Reich, strategico in tempo reale ispirato agli eventi delle Guerre Mondiali con però protagonisti dei topi antropomorfi, in sviluppo da parte del team dell’est Europa Metal Adler Studio e pubblicato da Crytivo. Dopo la prima settimana il gioco aveva raggiunto il 50%, per poi superare in questi giorni i 27 mila euro posti come obiettivo (al momento oltre i 36 mila).

Il primo stretch goal è posto a 50 mila euro, con due nuove campagne, mentre a 80 mila si sbloccherebbe il porting su console (PlayStation e Xbox), mentre al momento l’uscita è prevista per il tardo 2022 su PC, via Steam.

Come scritto sulla pagina Kickstarter:

Ratten Reich è un gioco di strategia in tempo reale (RTS) che ha preso alcune delle migliori idee del genere, offrendo anche un’atmosfera e una storia uniche. A seconda della situazione, il giocatore prenderà il comando di una piccola squadra o di un’intera divisione per combattere in questa guerra definitiva.

Approfittate del terreno e delle barricate per la copertura, aggiornate l’equipaggiamento per specifiche missioni di combattimento e gestite le vostre risorse. Immergetevi in un’eccitante campagna con la ricca storia dell’universo di Ratten Reich.

Ratten Reich è un mondo cupo e spietato in cui si combatte una guerra continua tra ratti antropomorfi, topi, scarafaggi e lucertole. Questo universo, ornato di baracche, cadaveri carbonizzati, carri armati a vapore e soldati in uniforme, non ha lasciato altro che cicatrici sul suolo materno del mondo. Milioni e milioni di destini e di sogni sono diventati cenere.

Qui sotto potete vedere il trailer della campagna crowdfunding. Sempre a proposito di Kickstarter, vi ricordiamo che da qualche giorno è partita quella di Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans 2.