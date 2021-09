In Dying Light 2 Stay Human ci saranno oltre 200 armi

Nell’ultimo episodio del Dying 2 Know, il Game Producer presso Techland, Szymon Strauss, ha fornito maggiori dettagli sulle diverse armi che i fan potrebbero scoprire in Dying Light 2 Stay Human, titolo recentemente rimandato nella giornata del 4 febbraio 2022 su PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, di cui l’uscita era prevista originariamente a dicembre 2021.

Secondo quanto annunciato dal Game Producer, in Dying Light 2 Stay Human, il titolo offrirà oltre 200 armi. Sebbene siano facili da costruire, possono anche rompersi abbastanza rapidamente, ha detto Szymon Strauss nell’ultimo Dying 2 Know. Mentre è ancora possibile trovare le solite asce, anche di qualità superiore, sembra che i giocatori passeranno più tempo a scavare e costruire le proprie.

Strauss denota che bisognerà essere preparati per ogni battaglia, incluso portare un’arma modificata per affrontare i nemici speciali. Come minimo, ci sono altre cose disponibili nel mondo che possono aiutare in combattimento.