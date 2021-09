Sword Art Online Progressive: ecco il nuovo trailer

La serie di Sword Art Online sta per tornare a deliziare i suoi fan con un nuovo film, Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, che intende rileggere la vicenda del primo arco narrativo della saga di Reki Kawahara, quello di Aincrad, concentrandosi maggiormente sul punto di vista di Asuna. La pellicola è prevista al debutto in terra giapponese entro la fine del 2021, e per questo lo studio d’animazione A-1 Pictures, che si è occupato dell’opera, ha diffuso un nuovo trailer.

Una clip piena d’azione che ci mostra la vita di Asuna prima ancora che Sword Art Online e i VRMMORPG entrassero a farne parte. Entrata nel gioco di Akihiko Kayaba per cercare una via di fuga dal mondo reale, la coprotagonista dell’opera si ritroverà intrappolata nel mondo virtuale a rischiare la sua stessa vita. In questa occasione però incontrerà Kirito, che le cambierà la vita, e che le insegnerà a non arrendersi mai, a qualsiasi costo. E per questo Asuna diventerà la Saetta!

Il film, stando a quanto emerso recentemente, dovrebbe durare poco più di un’ora e mezza (diversamente dal precedente Ordinal Scale), abbastanza per ripercorrere l’avventura di Asuna e Kirito all’interno di Sword Art Online e per presentare il nuovo personaggio, Mito, che sarà doppiata da Inori Minase (Re:Zero).

Il debutto di Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night è previsto per il prossimo 30 ottobre in Giappone, mentre per quanto riguarda il resto del mondo, non è ancora prevista una data d’uscita ufficiale, anche se è probabile che la pellicola non vedrà la luce della ribalta internazionale prima della stagione primaverile o estiva del 2022.