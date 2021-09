Record of Ragnarok: ecco il poster della seconda stagione

Tra i tantissimi titoli anime che hanno fatto il loro esordio su Netflix nel corso di questi 2021, Record of Ragnarok è stato sicuramente uno dei più interessanti, non fosse altro per il grande seguito che il manga originale di Shinya Umemura e Takumi Fukui ha ottenuto, in patria e all’estero.

Dopo una prima stagione che non era partita nel migliore dei modi, per via delle tante polemiche, sia a livello tecnico che contenutistico, Record of Ragnarok ha comunque confermato una seconda stagione, che arriverà su Netflix nel corso del 2022. Nel frattempo però l’anime ha fatto debuttare, come notato dal sito specializzato giapponese Comic Natalie, il primo poster dedicato a questa nuova stagione, che ci mostra però i protagonisti che abbiamo già conosciuto.

Invece che mostrarci quelli che saranno i protagonisti delle prossime sfide, a cominciare da quella tra Eracle e Jack lo Squartatore, che era stata annunciata al termine della stagione uno, il poster si concentra invece sui guerrieri che hanno già combattuto nell’arena del Ragnarok, con Thor, Lu Bu, Zeus, Adamo, Poseidone e Kojiro Sasaki a circondare la Valchiria Brunilde.

Prepariamoci dunque a scoprire che cosa avrà in serbo per noi la nuova stagione dell’opera e se il genere umano riuscirà a sconfiggere gli dèi e a guadagnarsi la propria esistenza. Durante la prima stagione dell’anime, disponibile su Netflix, i fan hanno potetuto assistere ai primi tre dei tredici scontri totali, e gli episodi si sono conclusi sull’insperato trionfo del genere umano grazie allo spadaccino Kojiro Sasaki. Un brusco risveglio per le divinità, che hanno scoperto sulla loro pelle quale sia la vera forza del genere umano, e che la sfida non sarà un semplice divertimento come si aspettavano all’inizio.