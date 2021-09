GAME PRO 032 è disponibile su Readly, correte a leggerlo

Puntuale come sempre, finalmente il nuovo numero di GAME PRO è disponibile per la lettura da parte di tutti gli abbonati della piattaforma Readly. Il numero 032 della rivista offre ben 26 pagine in più rispetto alle precedenti pubblicazioni, garantendo così più contenuti ai proprio lettori. L’Xbox Series X griffata Halo Infinite titaneggia sulla copertina, simboleggiando i passi in avanti sul mercato di Microsoft e della sua divisione gaming. Prima di tutto ciò però, ad aprire il numero ci pensa il consueto editoriale del direttore Marco Accordi Rickards, che dà il bentornato ad Alan Wake!

Come sempre, GAME PRO include tantissime anteprime e recensioni! Tra le prime potrete leggere quelle destinate a Call of Duty Vanguard, Alan Wake, Back 4 Blood, Forspoken, Leggende Pokémon Arceus, God of War Ragnarok e tante altre ancora. Tra le recensioni invece troverete Ghost of Tsushima Director’s Cut, Tales of Arise, No More Heroes 3, WarioWare Get It Together!, Deathloop, Baldo e… il resto le lasciamo scoprire a voi leggendo la nuova pubblicazione!

Nel nostro ricco numero 032 trova spazio anche un’intervista realizzata da Federica Farace a Richard K. Morgan, autore di Altered Carbon e di un gioco avvolto ancora nel mistero. L’ampio spazio dedicato alla cover story invece si apre con i premi consegnati in occasione della gamescom 2021, un evento che però anche quest’anno si è tenuto in versione digitale. Tornando a Microsoft invece, il connubio con Halo porterà sicuramente Xbox ai fasti di un tempo. In attesa dell’arrivo del nuovo capitolo della serie però, potremo ingannare l’attesa con l’altro protagonista della cover story, ossia Death Stranding Director’s Cut, pronto a giungere su PlayStation 5 (per la recensione su GAME PRO bisognerà attendere il prossimo numero). Spazio anche ad Elden Ring e al remake di Saints Row e ad altri due titoli molto interessanti!

Tra gli altri contenuti di GAME PRO 032 (si, questo numero è davvero più ricco che mai), ci sono il corposo articolo di critica videoludica “Il Manifesto di Kara”, scritto dal direttore Accordi Rickards e approvato dal comitato editoriale, l’intervista fatta a Domenico Barba di Naps Team, sviluppatore dell’opera italiana Baldo, i nostri classici articoli dei nostri columnist di rilievo, ossia “The Bard’s Tale”, “L’Iconoclasta”, “Passo e Chiudo” e “Comitato Centrale”. Dulcis in fundo, ma non meno importante, il mitico Retro Magazine rievoca il passato con Galaga, i vecchi titoli basati sui nazisti, Bugsy 3D, Syberia, i giochi che ci portano a scuola (in tutti i sensi) e molto altro ancora. Che state aspettando: con un’offerta simile è impossibile non correre su Readly a leggete GAME PRO 032!