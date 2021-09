Star Wars: Quantic Dream lavora a un nuovo titolo della serie, rumor

La licenza di Star Wars è stata un esclusiva di Electronic Arts, ma Disney l’ha distribuita a molti altri sviluppatori del settore negli ultimi mesi, suggerendo un approccio diverso allo sviluppo dei titoli della serie. Se si deve credere a un nuovo rumor, sembra che astiano collaborando con un altro studio per creare un nuovo gioco.

Il post originale di Henderson, che mostra le spade laser in cima a uno screenshot di Detroit: Become Human, sembra indicare direttamente una collaborazione tra Star Wars e Quantic Dream. Henderson condivide di aver ricevuto prove interne su un potenziale titolo di Star Wars da una fonte che rimane non identificata. Secondo questo individuo, un gioco di Star Wars dello studio è in lavorazione da circa 18 mesi. Henderson ha pubblicato anche uno screenshot che aveva preso dell’handle dei social media di Quantic Dream riconoscendo un altro post che parla del rumor di Star Wars. I commenti hanno iniziato a inondare il suo post di speculazioni da parte sia dei fan sia dello sviluppatore che del popolare franchise, ma al momento non sono state fornite prove, didascalie o ulteriori spiegazioni. Ovviamente, questa non è affatto una conferma ufficiale. Se il leak è vero, Quantic Dream e Star Wars sono una combinazione curiosa, ed è interessante vedere se l’ipotetico gioco è simile per stile e gameplay ai precedenti lavori dello studio o se assume un approccio completamente nuovo.

Diciotto mesi sono un tempo considerevole per lo sviluppo, in particolare per un nuovo adattamento in franchising di uno sviluppatore affermato come Quantic Dream. Nel frattempo, indipendentemente dal fatto che questo gioco sia reale o meno, i fan della serie si aspettano molto da altri titoli come il nuovo Knights of the Old Republic, il gioco open world di Ubisoft Massive e il sequel di Fallen Order.