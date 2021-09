Genshin Impact: pubblicato il trailer character demo su Sanganomiya Kokomi

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker.

Da domani sarà attivo il banner Drifting Luminescence che include Kokomi (il nuovo healer Hydro), Rosaria, Xingqiu e Beidou. L’event Wish sarà disponibile fino al 12 ottobre, insieme al banner delle armi. MiHoYo ha anche pubblicato il trailer del character demo intitolato A Thousand Waves Under the Moon, dedicato alla sacerdotessa dell’isola di Watatsumi. Nel video vengono mostrate le abilità in combattimento del personaggio. Intanto le sue abilità in Genshin Impact sono trapelate da Honey Hunter World. Di seguito una panoramica:

Normal Attack – The Shape of Water:

Normal Attack – Esegue fino a tre attacchi consecutivi sotto forma di pesce che nuota, infliggendo danni Hydro

– Esegue fino a tre attacchi consecutivi sotto forma di pesce che nuota, infliggendo danni Hydro Charged attack – consuma una certa quantità di stamina per infliggere danni Hydro ad area dopo un breve tempo di lancio.

consuma una certa quantità di stamina per infliggere danni Hydro ad area dopo un breve tempo di lancio. Plunging attack – Raccogliendo la potenza di Hydro, Kokomi si tuffa a terra da mezz’aria, danneggiando tutti gli avversari sul suo cammino.

Elemental Skills – Kurage’s Oath

Evoca bake-kurage creato dall’acqua che può curare i suoi alleati.

Elemental Burst – Nereid’s Ascension

Infligge danni Hydro agli avversari circostanti, prima di vestire Kokomi con Ceremonial Garment realizzato con le acque.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.

Character Demo – "Sangonomiya Kokomi: A Thousand Waves Under the Moon" | Genshin Impacthttps://t.co/9jJK3PgCRU#GenshinImpact — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 20, 2021

Event Wish "Drifting Luminescence" – Boosted Drop Rate for "Pearl of Wisdom" Sangonomiya Kokomi (Hydro)! Travelers, stock up on weapons and characters in the event wish to make your party stronger in combat!#GenshinImpact pic.twitter.com/hVz15TTGm7 — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 19, 2021