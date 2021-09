Genshin Impact: trapelata la data dei banner per Gorou, Itto, Shenhe e Yae Miko, rumor

La versione 2.1 di Genshin Impact festeggerà il suo compleanno di un anno aggiungendo la pesca e regalandoci Aloy di Horizon Zero Dawn. miHoYo ha rilasciato nuovi contenuti per il gioco ogni sei settimane e questo ha mantenuto il gioco piuttosto fresco. Non solo, ma anche Inazuma si espanderà e ci saranno tre nuovi personaggi che saranno inclusi nel gioco: Sara, Kokomi e la Raiden Shogun. Ultimamente, la società ha represso i leaker per impedire loro di divulgare informazioni sui prossimi aggiornamenti. miHoYo ha citato in giudizio il sito di video cinese Bilibili, al fine di scovare diversi leaker.

Di recente un nuovo leak tramite u/Educational-Shine292, afferma che Itto e Shenhe arriveranno con l’aggiornamento 2.4, mentre Yae arriverà con la versione 2.5. Itto è stato descritto come un maschio ed è già stato menzionato nel gioco. La descrizione di Yoimiya di Itto lo descrive come spaventoso, il che ci dà un’idea approssimativa del personaggio. Yae Miko doveva arrivare nell’aggiornamento 2.2 secondo i rumors, ma probabilmente avremo solo Thoma nell’aggiornamento. Questa notizia ha lasciato molti leaker sorpresi, con alcuni che hanno affermato che potrebbe essere stato ritardato all’ultimo momento per ragioni sconosciute. L’altro leak proviene da Ubatcha, uno dei leaker che si è preso una pausa dal leak di recente. Uno degli utenti di Wangsheng Funeral Parlor Discord chiede se Gorou arriverà con l’aggiornamento 2.3. A ciò, Ubatcha risponde che tutto punta a questo in questo momento, il che è una forte indicazione verso l’arrivo di Gorou nell’aggiornamento 2.3.

La versione 2.3 verrà rilasciato verso la fine di novembre. Per la patch 2.4, dobbiamo aspettare a gennaio del prossimo anno, secondo la road map ufficiale di miHoYo. Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store) e mobile. Una versione per PlayStation 5 è disponibile dal 28 aprile, mentre una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo.