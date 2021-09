Gran Turismo 7: pubblicato un nuovo trailer sulle Porsche

Gran Turismo 7 è uno dei tanti giochi first party in arrivo con diversi aggiornamenti successivi da parte di Polyphony Digital sull’imminente simulatore di corse di Sony. Inoltre, ora abbiamo anche un altro nuovo breve trailer che si basa sulle Porsche.

Questo teaser di 30 secondi si concentra interamente sulla Porsche e sul suo elenco di auto che saranno disponibili in Gran Turismo 7. Le nuove aggiunte come la Porsche 917K e la 917 Living Legend vengono brevemente messe in evidenza, insieme a una serie di vetture Porsche che stanno tornando da Gran Turismo Sport. È stato confermato che il gioco presenterà il multiplayer cross-gen su PS5 e PS4, ma la stragrande maggioranza del gioco (inclusa la campagna per giocatore singolo) richiederà anche una connessione Internet permanente. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Gran Turismo 7 riunisce tutte le funzionalità migliori del simulatore di guida realistico. Piloti competitivi e occasionali, collezionisti, amanti della messa a punto, progettisti di livree e fotografi: tutti troveranno la loro traiettoria grazie alle fantastiche modalità di gioco offerte, incluse le popolari modalità campagna, Arcade e Accademia di guida.

Grazie al ritorno della leggendaria modalità GT Simulation, acquista, metti a punto e gareggia nel corso dell’appagante campagna per giocatore singolo man mano che sblocchi nuove auto e sfide. Se ami la competizione diretta, affina le tue abilità e gareggia nella modalità Sport. Con oltre 420 auto disponibili in Brand Central e nel concessionario di auto usate fin dal primo giorno, Gran Turismo 7 ricrea l’aspetto e le sensazioni di guida di auto classiche e moderne super car con un livello di dettaglio senza precedenti. Ogni auto si comporta diversamente sugli oltre 90 tracciati, inclusi alcuni circuiti classici della storia di GT, con condizioni climatiche dinamiche.

Gran Turismo 7 verrà lanciato il 4 marzo 2022 per PlayStation 5 e PlayStation 4.