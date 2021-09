Electronic Arts ha finalizzato l’acquisizione di Playdemic

Oggi, Electronic Arts e WarnerMedia hanno annunciato il completamento dell’acquisizione da parte di EA di Playdemic di Warner Bros. Games per 1,4 miliardi di dollari in contanti, soggetti alle consuete rettifiche del prezzo di acquisto. Playdemic è un’importante azienda di giochi mobili conosciuta per il suo premiato gioco Golf Clash che permette ai giocatori di tutto il mondo di competere tra loro in tempo reale.

Con oltre 80 milioni di download a livello globale fino ad oggi, Golf Clash è uno dei principali giochi mobili negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa acquisizione fa parte della strategia di crescita mobile per Electronic Arts, focalizzata sulla fornitura del nuovo intrattenimento interattivo per la sua rete di quasi mezzo miliardo di giocatori in tutto il mondo.

Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha dichiarato:

Siamo entusiasti di dare ufficialmente il benvenuto al team di Playdemic in Electronic Arts, che si aggiunge al nostro portafoglio mobile in crescita espandendo la nostra leadership nello sport. L’aggiunta dell’incredibile team di Playdemic non solo aggiunge risorse ai nostri team mobile a livello globale, ma continua anche la nostra espansione e investimento in talenti nel Regno Unito. Con Playdemic ora parte di Electronic Arts, siamo entusiasti di portare giochi per dispositivi mobili ancora più sorprendenti e innovativi a un pubblico variegato in tutto il mondo.

Paul Gouge, Capo dello Studio presso Playdemic, ha aggiunto: