Call of Duty Mobile festeggia il secondo anniversario con l’introduzione di Blackout da Black Ops 4

Blackout è tornato su Call of Duty: Mobile Stagione 8 sarà disponibile dalle 02:00 di mercoledì 22 settembre e al momento del lancio i giocatori potranno rivisitare la primissima mappa di Call of Duty Battle Royale, Blackout. Originariamente lanciato in Call of Duty: Black Ops 4, Blackout era la mappa più grande della serie Call of Duty e presentava mappe multiplayer già esistenti come Estate, Nuketown, Construction Site e molte altre.

Oltre a Blackout, l’esperienza Battle Royale viene aggiornata e migliorata. Durante la stagione dell’anniversario annunceremo anche un nuovo entusiasmante torneo ambientato nella mappa Blackout. Durante la Stagione 8 i giocatori potranno celebrare il 2° anniversario di Call of Duty: Mobile con tre nuovi eventi: Anniversary Cake, Anniversary Puzzle e un nuovo evento a tema chiamato Counterattack.

Inoltre, i giocatori avranno l’opportunità di ottenere ricompense dai 50 nuovi livelli del Battle Pass. La Stagione 8 verrà lanciata con nuovi contenuti gratuiti e premium tra cui nuovi personaggi come Alias, Battleworn, Velikan e Volcanic Ash, nuove armi tra cui il fucile a pompa R9-0 e, più avanti nella stagione, il fucile d’assalto M13, una nuova Serie di Punti e molto altro ancora.

Per cominciare al meglio, di seguito alcuni highlights di Call of Duty: Mobile Stagione 8: 2° Anniversario in arrivo su Android e iOS:​

Battle Royale 2.0 Grafica nuova e migliorata Nuovo sistema di looting delle armi Nuovo sistema di punti salute e protezioni Elementi dell’interfaccia UI migliorati



Mappa Crash aggiornata Crash, originariamente lanciata con Call of Duty 4: Modern Warfare, è la mappa più giocata in Call of Duty: Mobile. Per l’anniversario, i giocatori potranno usufruire di una versione nuova e migliorata, con una grafica aggiornata.

Nuova modalità / Evento a tempo limitato – Counterattack Questa nuova modalità porta per la prima volta nel Battle Royale di Call of Duty: Mobile i PNG e la modalità PvE. I giocatori, completando le missioni assegnate dai PNG, possono reclutare questi ultimi insieme a spietati Mercenari per ottenere punti evento che consentiranno di avanzare e guadagnare ricompense.



I giocatori potranno aspettarsi nuove sfide stagionali, estrazioni fortunate, bundle, armi leggendarie e altro ancora disponibile in negozio una volta iniziata la stagione.