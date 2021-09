Kena Bridge of Spirits: annunciate l’edizione retail e Photo Mode

Ember Lab ha recentemente annunciato nuove informazioni su Kena Bridge of Spirits, titolo che giungerà sugli scaffali dei negozi nella giornata di domani, ossia martedì 21 settembre su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5 solo in formato digitale. Infatti, la compagnia ha stretto una partnership con Maximum Games per la distribuzione della versione retail del gioco.

Come se non bastasse, per sfruttare l’occasione, la compagnia ha annunciato che sarà presente anche una Photo Mode nel gioco su PS4 e PS5, dando modo ai giocatori di salvare i propri scatti preferiti, aggiungendo dei filtri e non solo. Ritornando all’edizione fisica, quest’ultima sarà disponibile solo su PlayStation 4 e PlayStation 5, ed includerà una copia fisica del prodotto, colonna sonora digitale, skin oro per Rot, adesivi e tanto altro ancora, al prezzo di 49,99 dollari.

Ecco le dichiarazioni di Josh Grier, Chief Operation presso Ember Lab durante un recente comunicato stampa:

La nostra community è stata estremamente diretta sul loro desiderio di un’edizione fisica dal momento in cui abbiamo annunciato il gioco. È un onore creare un gioco dove la gente vuole aggiungerlo alla propria collezione, e siamo entusiasti di collaborare con Maximum Games per far sì che ciò accada così rapidamente dopo il lancio iniziale.

Di seguito, vi riportiamo alcuni dettagli del titolo: