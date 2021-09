Annunciato Pokémon Trading Card Game Live, gioco di carte free to play

The Pokémon Company ha recentemente annunciato un nuovo gioco di Pokémon Card Game, intitolato Pokémon Trading Card Game Live, free to play dedicato ai mostriciattoli tascabili, in arrivo su dispositivi mobile iOS, Android, PC e Mac. Il titolo, quando sarà lanciato, a detta degli sviluppatori, sarà completamente localizzato nelle seguenti lingue: Inglese, Italiano, Francese, Tedesco, Spagnolo e Portoghese.

Il lancio è previsto prima su mobile nel 2021 in Canada, dove ci sarà la possibilità di prendere parte alla open beta su PC e MAC. Ecco i dettagli di Pokémon Trading Card Game Live:

Pokemon Trading Card Game Live permette agli Allenatori di godersi il Pokemon Trading Card Game (TCG) in un formato digitale aggiornato ed è progettato per essere facile e divertente per i principianti per imparare a giocare, mentre offre nuove sfide per i giocatori esistenti per migliorare e testare le loro abilità. I giocatori saranno in grado di godere delle loro attività preferite di Pokemon Trading Card Game, tra cui la costruzione di mazzi e la battaglia contro altri Allenatori in tutto il mondo. Essi saranno anche in grado di personalizzare la loro esperienza con avatar personalizzabili e Pokemon Trading Card Game accessori, partecipare a missioni giornaliere, e altro ancora.

Il gioco sarà pubblicato come un gioco free-to-play e segna anche la prima volta che il Pokemon Trading Card Game sarà giocabile su smartphone, oltre a tablet, PC e Mac.