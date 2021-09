They Always Run: nuovo trailer di rilascio

Quest’oggi Alawar Premium ha rivelato la data di uscita di They Always Run, il loro titolo 2D sci-fi. Il gioco già annunciato durante il PC Gaming Show si mostra a noi in un nuovo trailer.

Il titolo è ambientato in un universo dove gli abitanti della galassia sono stati sommersi dal crimine dopo la caduta dell’impero. Essere in grado di trovare chiunque e ovunque viene considerata un’abilità molto apprezzata. Aidan è un cacciatore di taglie con tre braccia, che deve dare la caccia ai tagliagole più pericolosi e sfuggenti della galassia.

Insegui i criminali ai margini della galassia, avventurati nei mondi principali e nelle rovine di civiltà scomparse da tempo. Aggiorna il tuo equipaggiamento, ottieni nuove abilità, diventa più forte.

Aidan è un cacciatore molto particolare, grazie al suo terzo braccio. Usa il tuo terzo braccio per eseguire attacchi e lanci mirati, manipolare l’ambiente, distruggere gli ostacoli e distruggere i nemici.

Il gioco uscirà il 20 Ottobre per Pc su sulle piattaforme Steam, Epic Games Store e GOG.