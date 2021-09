Far Cry 6: Giancarlo Esposito sfida i giocatori nel nuovo trailer

Oramai mancano pochi giorni all’uscita di Far Cry 6, nuovo capitolo della serie Ubisoft che si è mostrato in questo periodo sotto diversi punti di vista, non ultimo, i contenuti post lancio che ci saranno nel gioco. Oggi però è proprio l’attore Giancarlo Esposito, che impersona il cattivo Anton Castillo, a presentarsi nel nuovo video pubblicato dall’azienda francese. La serie Far Cry è nota per i suoi cattivi esagerati, ed Esposito ci tiene a non essere da meno, sfidando il giocatore all’interno di un divertente trailer, che potete vedere qui sotto, e che mostra le sue elevate capacità attoriali.

Lasciandovi al filmato vi ricordiamo che Far Cry 6 sarà disponibile a partire dal 7 ottobre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Successivamente è stato pubblicato anche un nuovo filmato, sempre con l’attore americano di origini italiane, e sempre in chiave ironica, che mostra come Il Presidente smonta gli oggetti che i guerriglieri usano per creare le loro armi, mentre provano a rovesciare il regime di Antòn Castillo.