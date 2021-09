The Good Life: nuovo trailer di rilascio

Il nuovo gioco prodotto da White Owls Inc in collaborazione con PLAYISM si mostra a noi con un nuovo trailer. The Good Life, già annunciato durante gli Indie Expo 2021, finalmente ha una data di rilascio

Vivi nei panni di Naomi, una fotografa di New York sommersa dai debiti, mandata dalla testata Morning Bell a Rainy Woods, città inglese rurale considerata la più felice del mondo. Con la sua macchina fotografica pronta, inizia la sua indagine, ma ben presto scoprirà che la città e i suoi abitanti meravigliosamente eccentrici nascondono molti segreti.

Sembra, infatti, che i cittadini abbiano la capacità di trasformarsi in animali; sarà suo compito scoprire il perché, diventando un animale lei stessa!.

Metti alla prova le tue capacità come fotografa raccogliendo informazione con i tuoi scatti, e aumentando la tua fama su Flamingo, social dove poterli condividere!

Il gioco offre molte altre dinamiche oltre agli scatti e l’esplorazione; dopotutto la nostra protagonista è sommersa dai debiti, qualche soldo in più di certo non gli farà male no?

Infatti, sarà possibile creare un campo coltivabile, migliorare le proprie capacità in cucina, esplorare la natura selvaggia o, in caso di maltempo, passare al pub e conoscere meglio i cittadini di questo luogo incantato.

Riuscirai a svelare i segreti che si celano dietro Rainy Woods? esplora l’esterno della città per espandere il tuo campo di ricerca e divertiti a osservare gli scorci mentre cavalchi una pecora

Entra in questo mondo magico dal 15 Ottobre su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam