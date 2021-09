The Last of Us: Neil Druckmann dirigerà parte della serie HBO

Finalmente è giunta la conferma che tutti i giocatori e gli spettatori stavano aspettando. Neil Druckmann, vice-direttore di Naughty Dog e game director di The Last of Us e della Part II, dirigerà una parte della serie HBO basata sul titolo post-apocalittico attualmente in produzione (qui potete dare uno sguardo alle prime immagini giunte dal set).

Come svelato da VGC, Neil Druckmann avrà dunque un ruolo importante nella produzione della serie televisiva, anche se non viene specificato il numero di episodi che dirigerà, ma come detto prima si parla di una parte della serie. Come ben sappiamo, il primo episodio ha già il nome del regista: Kantemir Balagov. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli sulla serie HBO, vi ricordiamo che il 26 settembre sarà disponibile su YouTube il fan-film tutto italiano di The Last of Us Part II.